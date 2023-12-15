Meteoroloji Dairesi’nin 16-22 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, periyodun ilk yarısında yüksek basınç sistemi, ikinci yarısında ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20-23 ºC dolaylarında olacak.

Hava yarın çok bulutlu zamanla parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, pazar günü parçalı ve az bulutlu sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler ise az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.