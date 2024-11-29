GÜNDEM ÖZEL

Son tahminlerine göre hafta sonu havanın açık ve az bulutlu geçeceğini aktaran Oktay, sıcaklıkların 19-22 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.

Trafik kontrolünde aracından cop çıktı Trafik kontrolünde aracından cop çıktı

HAFTA SONU RÜZGAR ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ ESECEK

Oktay hafta sonu rüzgarın Kuzey ve Doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini de kaydetti.

SALIDAN SONRA GÖKGÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR VAR

Yeni haftada Salı akşamı soğuk ve yağışlı bir havanın adamızı etkilemeye başlayacağını belirten Oktay, Salı gecesi ve Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisini göstereceğini belirtti.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 20 DERECE

Meteoroloji Dairesi Eski Müdürü Fehmi Oktay, deniz suyu sıcaklığının da 20 derece dolaylarında olduğunu kaydetti.