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Meteoroloji Dairesi Eski Müdürü Fehmi Oktay , deniz suyu sıcaklığının da 20 derece dolaylarında olduğunu kaydetti.

Yeni haftada Salı akşamı soğuk ve yağışlı bir havanın adamızı etkilemeye başlayacağını belirten Oktay, Salı gecesi ve Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağmurların etkisini göstereceğini belirtti.

SALIDAN SONRA GÖKGÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR VAR

Oktay hafta sonu rüzgarın Kuzey ve Doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini de kaydetti.

Son tahminlerine göre hafta sonu havanın açık ve az bulutlu geçeceğini aktaran Oktay, sıcaklıkların 19-22 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.

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