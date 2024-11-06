Buna göre, Perşembe ve Cuma hava açık ve az bulutlu geçecek. Cumartesi az bulutlu zamala parçalı çok bulutlu olacak.

Pazar ve Pazartesi günleri ülkede yağmur beklendiği belirtilen raporda, 10 Kasım Pazar ve 11 Kasım Pazartesi parçalı çok bulutlu zamanla yer yer sağanak veya gök gürğültülü sağanak yağmurlu olacak.

12 Kasım Salı ve 13 Kasım Çarşamba günleri yine çok bulutlu geçecek.

Periyot süresince hava sıcaklığı 24-27 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu’dan orta kuvvette yarın ve Pazar günü zaman zaman kuvvetli olarak esecek.