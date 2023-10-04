Resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Ankara'da bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ortak basın açıklaması düzenledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, yaptığı basın açıklamasında, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası alanda statüsünün ne olacağını görüştüklerini kaydetti.

Fidan, "Kıbrıs Türk Devleti’nin" uluslararası toplumda tanınması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Kıbrıs’ın uzun yılardır uluslararası toplum tarafından çözümsüzlüğe bırakıldığını kaydeden Fidan, “Kıbrıs Türkleri bunca zaman Türkiye’nin desteğiyle hep yapıcı bir tutum sergiledi” dedi.

Adadaki siyasi çözümsüzlükten bağımsız olarak Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerine dikkat çeken Fidan, bu anlayışla hareket ettiklerini belirtti.