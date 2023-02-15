14.02.2023 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Ziyamet'de sakin Hakim YEŞİLIRMAK (E-54) bulunmakta olduğu kahvehane içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturama devam etmektedir.

Yeşilırmak'ın ölümüne ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye'de inşa edilecek 'Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü' için özel yayın

Türkiye'de inşa edilecek 'Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü' için özel yayın

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