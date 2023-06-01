HAKSEN hükümeti ek mesai ödemeleri konusunda eleştirdi.

Açıklamada, hükümetin bir yandan ek mesaileri 4 ay geriden yatırarak çalışanı mağdur ettiğine, diğer yandan da ek mesai ödemelerini azaltmak için kamuoyu oluşturmaya çalıştığına dikkat çekilerek, “Hükümete önerimiz, ya ek mesaileri yasanın belirttiği şekilde en geç 1 ay içerisinde ödemesi, ya da ek mesai uygulaması yerine, KHK’nın yapacağı istihdamlarla vardiya usülüne geçilmesidir” denildi.



Açıklamada, hükümetin devlet çalışanlarını angarya çalıştırmaya devam ettiği iddia edildi.