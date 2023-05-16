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Helin’in ölümüyle ilgili Türkiye’den beklenen raporların henüz gelmemesi nedeniyle mahkeme davayı 23 Mayıs 2023 tarihine erteledi. 9 Mayıs tarihinde de ayni gerekçe ile mahkeme davayı bugüne ertelemişti.

25 Ocak 2023 tarihinde Long Beach bölgesinde bir yarım inşaat alanında vahşice öldürülen Zehie Helin Reessur’un zanlısı Sefer Buğra Altundağ bugün yeniden İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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