Trafik Haftası nedeniyle Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Amirliği personeli tarafından bugün Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda öğrencilere trafik eğitimi verildi.

PGM'den verilen bilgiye göre, hafta nedeniyle trafik bilinci konusunda farkındalık yaratmak adına öğrencilere trafikte sorumlu bireyler olarak yetişmelerine katkı koymak adına uymaları gereken trafik kuralları hakkında pratik bilgiler verilirken, onların büyüklere de gerekli ikaz ve uyarıları yaparak trafikte denetleyici sorumlu bireyler olmaları yönünde öğütler verildi.