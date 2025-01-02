Lefkoşa'nın Hamitköy bölgesinde, 1 Ocak 2025 tarihinde saat 22:30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında alkollü bir sürücü, dikkatsizliği sonucu bir araca çarptı.

Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

01.01.2025 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Hamitköy’de isimsiz sokak üzerinde, Clovıs Asong ANAFAC (E-34) 59 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HE 077 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Ali Hoca sokak yol kavşağına geldiğinde, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsiz şekilde sağa Ali Hoca Sokağa dönüş yapması sonucu, o esnada sağından sokak üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Feride KIZILCA (K-23) yönetimindeki RV 637 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. HE 077 plakalı araç sürücüsü Clovıs Asong ANAFAC aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.