Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “İhale süreçlerine başladığımız 3 temel konu ile ilgili olarak Ekim sonunda önemli haberler paylaşacağız. İhaleler başarıya ulaştığında kapsamlı bedeller ve bölgeleri belirteceğim” ifadelerini kullandı.

Harmancı, “Bu süreçler çok dinamik ve özveri gerektiren 2022 yılında ortaya koyduğumuz 4 yıllık altyapı planlamamızın neredeyse tümünün bu yıl içerisinde ihale edilmesini sağlayacak” dedi, açıklamasına şöyle devam etti:

“Öte yandan yaklaşık 7 milyon Euro’luk (200 milyon Türk lirası) bir başka önemli adımla hiçbirimizin hissetmediği ama kent için çok önemli olan atık su arıtma tesisisin devamlılığını uzun müzakereler sonunda başardığımızı da belirtmek istiyorum. Ekim sonu açıklayacağımız çalışmalarla 3 bölgemizin kanalizasyon sorununu tarihe havale edeceğiz bir bölgemizin de su altyapısını yenileyip bitireceğiz.”