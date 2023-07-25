Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasında yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yaptı.

LTB Başkanı Harmancı, bütün sorunların başında biat kültürünün yattığını belirterek, “4 yılda bitecek bir proje 14 yılda tamamlandı, hazırlıklar tamamlanmadan açılmak zorunda kaldı, neden kaldı? Çünkü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış ile ilgili net tarih verdi, yani bir ödev verdi” dedi.

“Peki bu yatırım kimin yatırımı” diye soran Harmancı, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Buradaki vergi mükellefleri tarafından bir tamam ödenen bir yatırım. Burası bir hibe değil biri tarafından yaptırılan bir nokta değil, devlet buradaki gelirlerini özel sektörün maksimize etmesini sağlayarak bir pay ortaklığı yapıyor ama ne yazık ki bu projede dahi son sözü söyleyemiyor.

Maalesef gelen giden yolcuyu perişan ediyoruz, hem de hangi tarihte? 45 derece sıcaklıkların olduğu turizmin en yüksek noktada olduğu bir dönemde.”