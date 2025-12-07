Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Bakü’de Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye devletlerin Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanlarının birinci toplantısının katılımcıları kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Görüşmede, TDT Çalışma, İstihdam ve Sosyal Koruma Bakanlarının ilk toplantısının önemi vurgulandı, ayrıca TDT’ye üye ülkeler arasında çeşitli alanlarda karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin kurulmasından memnuniyetle söz edildi” ifadesine yer verildi.

Toplantıda, Türk devletleri arasında çalışma, istihdam ve sosyal koruma alanlarında işbirliğinin geliştirilme perspektiflerinin ele alındığı da belirtildi.

Açıklamaya göre, Hasipoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınması için KKTC’nin yanında olacağı açıklamasını hatırlatarak, “Ev sahibi can kardeşimiz Azerbaycan devleti, bu toplantı dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının açıklamasının lafta kalmadığını bir kez daha gösterdi” ifadesini kullandı.

Hasipoğlu, KKTC’nin tanınma mücadelesine desteklerinden ötürü Türkiye ve Azerbaycan’a teşekkür etti.