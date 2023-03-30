Hasipoğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs konusuyla ilgili olarak konferans vermek için gittiği Londra King's College önünde Rum ve Yunanlı öğrenciler tarafından sözlü saldırıya uğramasını kınayarak “KKTC ve halkına karşı yapılan bir saygısızlıktır” dedi.



Bunun, Adadaki Kıbrıslı Türklerin eşit ve egemen varlığını kabul edemeyenlerin yaptığı bir saldırı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, "KKTC'ye inanarak egemen ve eşit temele dayalı bir çözüme karşı mücadelemiz devam edecektir” dedi.

Hasipoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"Devletimiz diyerek eşit egemenliğimizi talep ettiğimiz yeni vizyondan sonra, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin en büyük ve yegâne korkusu KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak, tanınması olmuştur. Bu husus BM raporlarına da artık yansımıştır. Bu yüzden devletimizin tanınması için vermiş olduğumuz çabalarımızın yanında, doğal gaz, su, mayınların temizlenmesi gibi iki tarafın iş birliği konusunda yapmış olduğumuz önerilere de korkularından sırtlarını dönmüş vaziyettedirler. Ancak korkunun ecele faydası yoktur.

Zamanında eski Cumhurbaşkanı Sayın Talat dahil, devletimizi temsil eden herkese karşı yapılan bu tür çirkin saldırılara yeltenenler bilmelidir ki vermiş olduğumuz haklı davamızı sonsuza kadar savunacak ve asla geri adım atmayacağız”



Hasipoğlu, yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun dileklerini iletti.