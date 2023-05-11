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UBP Genel Sekreteri, Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Gündem Kıbrıs web TV'de Çiğdem Aydın'ın konuğu oldu.

Karma oyun kaldırılması konusunda Meclis'te bir çalışma olup olmadığı sorusuna yanıt veren Hasipoğlu, bu konuda Meclis'e bir öneri sunduğunu belirterek, Pazartesi günü bunun görüşüleceğini söyledi.

'Dünyada böyle bir uygulama yok' diyen Hasipoğlu, şöyle devam etti:

"Karma oy nedeniyle bir önceki seçimlerde çok sayıda oy yandı. Bizim için önemli olan geçersiz oyların sayısının azalması ve vatandaşımızın zorlanmaması. Muhalefet de bu konuda olumlu yaklaştı. Onlarla da istişare ederek bu öneriyi yaptım. Pazartesi günü Meclis gündeminde olacak. Hep beraber ne olacağını göreceğiz"