Heyet, Genel Kurul Toplantısı ve yapılan temasları değerlendirdi.

UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yaptığı değerlendirmede, 140 ülkeden 500'e yakın milletvekilinin katılımıyla Cenevre'de gerçekleştirilen Parlamentolararası Birlik Toplantısının, Kıbrıs meselesini masaya yatırmak ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını savunmak adına önemli bir toplantı olduğunu belirtti.

Kıbrıs’lı Rumlar ile birlikte katıldıkları toplantının, liderler düzeyinden sonraki en önemli toplantı olduğunu dile getiren Hasipoğlu, davet edilme sebeplerinin Kıbrıslı Rum milletvekilleri ile Kıbrıs meselesini ele almak oldugunu kaydetti. Toplantıyı yöneten İsviçreli milletvekillerinin; olağanüstü durumlarda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum milletvekillerinin daha sık bir araya gelerek daha fazla çalışmasını önerdiğini belirten Hasipoğlu, Türk tarafı olarak bu öneriye sıcak baktıklarını belirtti.

Ancak, moderatörlerin önerisinin Kıbrıslı Rum milletvekilleri tarafından reddedildiğini ifade eden Hasipoğlu "Burada bir kez daha gördük ki, Kıbrıs konusu bir statü meselesidir. Kıbrıslı Rum vekiller bizi eşit bir statüde görmüyorlar, bizi azınlık olarak görüyorlar. Biz bu tavırlarını yadırgadık. Bu tavırları, bizim ortaya koyduğumuz pozisyonun ne kadar haklı ve meşru olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu, Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargolara karşı mücadeleye ve çalışmaya devam edeceklerini de söyledi.

AKANSOY: "BAŞARILI BİR ZİYARET PROGRAMI OLDU"

CTP Milletvekili Asım Akansoy da değerlendirmesinde, iki gün boyunca diğer ülke heyetleriyle verimli ve başarılı temaslar gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi partileri arasında yapılan toplantıya da değinen Akansoy, BM Genel Sekterinin Kişisel Temsilcisinin temasları ile başlayan yeni çözüm sürecinin, siyasi partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs konusunda çözüm ekseninin BM parametreleri üzerinden kurulması gerektiğini vurgulayan Akansoy, bunun güvenlik içerisinde ve işlevsel şekilde sağlanmasının önemine değindi.

Cenevre'deki toplantıda Kıbrıslı Türklerin genel anlamda Kıbrıs konusu üzerinde durduğunu belirten Asım Akansoy, Dünya Parlamentolarından gelen ülkelerin gündemlerinde yer alan küresel ısınma, çevre, gençlik ve kadın gibi önemli konuların da gündemimize alınması için Cumhuriyet Meclisi’nde bir birim oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

AKPINAR: "KIBRISLI RUMLARIN TAVRI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

DP Milletvekili Serhat Akpınar da ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede, Kıbrıs çözüm sürecine ilişkin geçtiğimiz yıldan itibaren ortaya koydukları önerilerin bu yıl kabul görmesini beklediklerini ifade ederek, Kıbrıs Rum siyasi parti temsilcilerinin söz konusu önerileri reddetmesini "hayal kırıklığı" olarak niteledi.

Kıbrıslı Rumlar ile yapılan toplantıyı yöneten Almanya ve İsviçre'li yetkililerin Kıbrıslı Türklerin savundukları sürece destek verdiğini belirten Akpınar, "Önerilerimizin bir sonraki dönem için değerlendirileceğine inanıyorum. Kıbrıslı Rum vekillerin, çözümsel süreçle ilgili herhangi bir başlıkta konuşmak istememeleri, Rum Yönetimi'nin arzu ettiğimiz yakınlaşmadan çok daha uzakta olduğunu bizlere göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Bahreyn, Pakistan ve Azerbaycan heyetleri ile ikili temaslar gerçekleştirdiklerine de değinen Akpınar, ülkeler arası bağların gelişmesi için söz konusu ülkelerin yetkililerini KKTC'ye davet ettiklerini de sözlerine ekledi.