Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan Baykan Gürses ve Aziz Karaaziz’in sunduğu ‘’Manşet+’’ Programına konuk oldu...

Hasipoğlu, BM Genel Kurul vesilesiyle sürdürülen temasları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı değerlendirdi.

Hasipoğlu, “Sayın Erdoğan, BM kürsüsünde aslında daha adil bir dünya düzeni için adeta bir ‘adalet manifestosu’ yazmıştır. BM’nin adil olmayan mevcut yapısından dolayı maalesef Kıbrıs Türk Halkı da nasibini almıştır. Özellikle Sayın Erdoğan,'' Dünya Beşten Büyüktür'' sözünden hareketle Birleşmiş Milletler'deki tartışmanın başını çeken bir lider olarak bu konudaki en mağdur ülkenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu belirtmiştir" dedi.

Hasipoğlu ''Bir ülke düşünün bütün çözüm planlarına ''evet'' desin, Kıbrıs Rum tarafı her şeye ''hayır'' diyen taraf olarak Avrupa Birliği üyesi olsun. Bizler ise izolasyonlara ve kısıtlamalara mağdur olmaya devam edelim. Birleşmiş Milletler gibi bir oluşuma üye olan ülkelerin çoğunun bu durumu içlerine sindirebildiklerini düşünmüyorum. Güvenlik Konseyi'nin beş daimi ülkesi kendi çıkarları gereği bu statükonun devamından yana. Bu statükodan da en fazla Rum tarafı Sefa sürüyor . 2004 yılında Annan Planı sürecinden sonra, Rum tarafı Birleşmiş Milletler'in ve Avrupa Birliği'nin kendilerine yarattığı bu konfor alanından memnun ve çözüme de ihtiyaçları yok" diye konuştu

“Yeni vizyonumuz kabul görüyor”

“Kıbrıs Türk Tarafı sürdürmekte olduğu politikadan vazgeçecek mi?" şeklindeki spekülasyonları da değerlendiren Hasipoğlu, " Anavatanımız sayesinde New York zirvesinde bizim politikamızın desteklendiği ve savunulduğu da teyit edilmiş oldu. Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği bizlere federasyonu görüşmeye devam edin diyorlar... Yıllarca federasyonu görüştük. İki tarafta buna rıza gösterdiği için federasyonu görüştük. iki toplumlu, iki bölgeli siyasal eşitliğe dayanan bir çerçevede biz federasyonu görüştük ama altını dolduramadık. Çünkü Rum tarafı siyasal eşitlikten, iki bölgelilikten farklı şeyler anladı bu nedenle federasyon gerçekleşemedi. Tüm bunlar BM kayıtlarına geçti" dedi.

Bundan sonraki süreci de değerlendiren Hasipoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelik sonrası siyasilerin ilişkilerin geliştiğini belirtti ve “Bu ilişkiler sayesinde yeni vizyonumuz anlatabiliyoruz. Yeni vizyonumuz buralarda da kabul görüyor” şeklinde konuştu.

Deprem... “Yargı sürecini yerinden taklip edeceğiz”

Depremle ilgili Adli süreci izleme Komitesinin çalışmaları ve faaliyetlerinin son durumu hakkında da bilgi veren Hasipoğlu , komitenin Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın haklarını aranması ve suçluların cezalandırılması adına adli süreçleri aktif olarak takip ettiğini vurguladı.

Hasipoğlu önümüzdeki hafta önce Ankara daha sonra Adıyaman ve Hatay’a gideceklerini, ilgilerle görüşüp yargı sürecini yerinden takip edeceklerini de açıkladı.

Komite Başkanı Hasipoğlu, ”Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz ve en adil sonuçları alacağımıza inanıyoruz. Fakat oturduğunuz yerden bunları yapamayız. Siyasilerle, izin makamlarıyla, yerel yöneticilerle ve savcılık makamlarıyla görüşmek üzere bir dizi temaslar için Türkiye’ye gideceğiz ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız, ailelerin bizlerden beklentisi de bu yöndedir” ifadelerini kullandı.

“Her zaman özverili çalışmaya hazırız”

Ulusal Birlik Partisi’nin yeni yasama yılına hazır olup olmadığı konusunda gelen bir soruya ise Hasipoğlu, “Ulusal Birlik Partisi tüm komitelerde vekil bulunduran ve çoğunluğa sahip olan bir partidir ve her zaman özveriyle çalışmaya hazırız. Parti olarak bizler yaz döneminde de çalıştık. Genel kurul anayasa gereği toplanamasa da komitelerimiz yaz boyunca büyük bir şevkle çalıştı yeni dönem mecliste yoğun bir dönem olacak ve bu yoğunluğa hazırız’’ cevabını verdi.

Hasipoğlu, yeni yasama yılında muhalefetten beklentilerinin "yanlışa yanlış doğruya doğru' demeleri olduğunu belirtti ve muhalefetten yapıcı bir tavır beklediklerini sözlerine ekledi.