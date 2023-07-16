Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Nazmi Doğan, zanlı-1 , zanlı 2 ve zanlı-3 'ün Yaralama, kanunsuz bıçak taşımak, korkutmak maksatlı bıçak taşıma, tecavüzkar alet taşıma ve darp suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, huzurda bulunan zanlı 1'in 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:45'de Haspolat'ta umumi bir yer olan Levent Mozaik önü asfalt yol içerisinde amcası Lefkoşa'da sakin zanlı2 ile Haspolat'ta sakin M.Y'nin daha önce aralarındaki husumet ile ilgili olarak konuştukları esnada zanlı 1'in tasarrufunda bulundurmuş olduğu henüz tespit edilemeyen bıçağı kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup korkutmak amacı ile M.y'ye gösterdiği bir esnada M.Y'nin bıçağı elinden almak istemesi üzerine sağ avuç içerisini keserek yaralama suçunu işlediğini anlattı.

Polis, huzurda bulunan zanlı 2'nin, 15 Temmuz 2023 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Haspolat'ta umumi bir yer olan Levent Mozaik önü asfalt yol içerisinde aynı yerde sakin M.Y ile konuştuğu esnada, daha önceden aralarında bulunan husumetten dolayı tasarrufunda bulundurmuş olduğu henüz tespit edilemeyen kanunsuz ve tecavüzkar alet olan sopa ile M.Y'nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle adı edileni darp edip kanunsuz olarak tecavüzkar alet taşıma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, huzurda bulunan zanlı E.T'nin aynı tarih ve mahalde, M.Y ile konuştuğu esnada, daha önceden aralarında bulunan husumetten dolayı M.Y'nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile adı edileni ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını incelenmesi gereken kamera kayıtları ve alınması gereken ifadeler olduğundan ilk nazarda soruşturmanın salimen yürütülebilmesi ve gerekli çevre şahadetinin sağlanabilmesi için zanlıların 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

