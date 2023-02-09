Haspolat’ta bugün saat 14.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında aralarında üç aylık bebeğin de bulunduğu toplam beş kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Haspolat’ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde, Sevim Aydal (33), yönetimindeki GZ 525 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dört yol kavşağına geldiği zaman anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Saiful İslam Jasim (45) yönetimindeki LK 859 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan; her iki araç sürücüsü ile GZ 525 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülcan Bebek Ağrı (56), Gülcan Reyhanlıoğlu Ağrı (27) ile 3 aylık bebek Şifa Ağrı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.