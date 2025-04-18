Kıbrıs Türk Hemşire ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen’in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklaması şöyle:

“Sağlıkta Eşitlik: Tüm Çalışanlar Aynı Değerde!

Hastaneler sadece doktorlardan ibaret değildir; hemşireler, teknisyenler, temizlik görevlileri, güvenlik personeli ve idari personel gibi birçok meslek grubu sağlık hizmetlerinin temel taşlarını oluşturur. Yazmayı unuttuğum varsa özür dilerim. Ancak bazı kurumlarda yapılan statü ayrımları, bu bütüncül emeği gölgede bırakıyor. Gerçek bir sağlık hizmeti, tüm çalışanların katkılarının eşit şekilde değer gördüğü bir sistemle mümkündür. Unvanlar değil, işbirliği ve saygı esas alınmalıdır. Sağlık personelinin emeğini hak ettiği gibi görmek, sadece bir tercih değil, bir zorunluluktur.

Tüm doktor arkadaşlarımdan özür dileyerek yazıyorum bu yazıyı. Buradaki sorun, idarenin düşüncesizliğidir. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi girişinde yer alan yazıya bakıldığında, ayrım yapılmıştır.

Açık ve net söylüyorum: Ya bu yazıyı pazartesi günü mesai bitimine kadar sökün ya da "PERSONEL GİRİŞİ" olarak düzeltin. Aksi takdirde, ben düzeltmesini bilirim.”