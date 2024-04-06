Polisten kavgayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

04.04.2024 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Devlet Hastanesine ait araç park yeri içerisinde, A.S.K.(E-31) ve R.H.(E-36), aralarında çıkan tartışma sonucu K.Ö.(E-47)’nün vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları vurup darp ettikleri sırada, A.S.K. tasarrufunda bulundurduğu ve tecavüzü alet olan demir araç tekerlek anahtarı ile K.Ö’nun vücuduna vurmak suretiyle söz konusu şahsı ciddi şekilde darp edip, sol elinin kırılmasına sebep olmuştur. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada meselede zanlı A.S.K. ve R.H, 05.04.2024 tarihinde Gazimağusa'da tespit edilerek tutuklanmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.