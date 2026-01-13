Polis, 12.01.2026 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Ercan Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen zanlının şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, görevli polisler tarafından üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde; tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan plastik öğütücü ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan elektronik sigaranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ele geçirilen birden çok emarenin analize gönderileceğini ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.