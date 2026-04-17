Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı. Polis, Y. A.’nın 14 Nisan saat 14.00 sıralarında, Y. K. ile B. D.’nin ise aynı gün saat 15.40 sıralarında Ercan Havalimanı’nda x-ray cihazından geçtikleri esnada tespit edildiklerini söyledi.

Polis, Y. A.’nın üzerinde yapılan aramada 1 gram kokain, Y. K. ile B. D.’nin ortak kullandığı valizde yapılan aramada ise 0.5 gram hintkeneviri olduğu düşünülen madde ele geçirildiğini belirtti. Polis, B. D.’nin el çantasında ise içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara bulunduğunu aktardı.

Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak haklarında 2 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi. Bu süre içerisinde emarelerin analize gönderildiğini ve sonucun beklendiğini ifade ederek 7 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlılar hakkında 7 gün ek tutukluluk emri verdi.