Örgütler, bu konudaki yasal düzenlemeyle ilgili yaşanan süreç konusunda ortak basın açıklaması yaptı.

Uzun zaman, yoğun emek ve çabalar sonucu hazırlanan “Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Tasarısında” düzenlen tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi bölümünün, bazı baskılar sonrası Meclis Alt Komitesi’ne geri gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün Cumhuriyet Meclisi’nde yapılan İdari ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, komite üyeleri yanında görüş belirtmek üzere Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği çağrılmıştır.

Sakin başlayan toplantı tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine kabul sürecinde, tüm hekim örgütlerinin merkezi sınav talep etmesine rağmen, söz konusu çıkar çevrelerinin istekleri doğrultusunda üniversitelerin kendi özel giriş sınavlarını kendilerinin yapması konusunda ısrarlı talepler nedeni ile gerginlik tırmandı. Hekim örgütlerinin uzun yıllardır sürekli olarak yaptığı tıp ve diş hekimliği fakülteleri ve eğitimi konusundaki ikaz ve uyarılarını dikkate almayan Sağlık Bakanlığı ve hükümet, tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi konusunda kalifiye hekim yetiştirmeyi öncelemek yerine, güç odaklarının çıkarları ve baskılarına hizmet edecek bu değişiklik konusunda diretmiştir.

Yasa tasarısının iptali veya uzmanlık eğitimini düzenleyen bu bölümün çıkarılması; mevcut şekli ile bilimsel kriterlerden, denetim ve planlamadan yoksun bulunan ve halen sürdürülmekte olan tıp ve diş hekimliği uzmanlıklarının devam etmesi anlamına gelecek ve mesleğimizin geleceği yanında halkın sağlığını da tehdit edecek bir sorun haline geleceğinin de bilincindeyiz. Ancak son dakikada yapılan bu siyasi müdahale tercihi de ciddi olumsuz sonuçları olacak bir değişikliktir.”

“Hekimler olarak uyarıyoruz” denilen açıklamada, hekim yetiştirmek konusunda gerekleri yıllardır yerine getirmeyenlerin, bütün itirazlara, yetersiz vaka sayısı ve nüfusa rağmen uzmanlık, hatta yan dal uzmanlığı vermenin önünü açtığı eleştirisi yapıldı.

Uzmanlık eğitimine bilimsel bir standart ve denetim zemini getirme şansı olacak bu tasarıya, "siyaset bulaştırıldığı" belirtilen açıklamada, eleştiriler yapıldı ve “halk sağlığını tehdit edecek her türlü sorunun sorumlusu yine sizler olacaksınız” denildi.