Vakıfar İdaresi, 110 daireli ve denize sıfır konumundaki Laguna evlerinin her an yıkılabilecek olması nedeniyle binanın bir an önce boşaltılıp mühürlenmesini talep ederken, Gazimağusa Belediyesi burada yaşayan insanların durumunun ele alınmasını istiyor.

KTMMOB uzmanlarının hazırladığı raporda, “Yapı mevcut hal itibarı ile can güvenliği açısından tehlike arz etmekte ve derhal güvenli mesafe çerçevesinde mühürlenip kapatılmalıdır” denirken, kiracı avukatları binanın onarılıp yaşamın devam etmesini talep ediyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), 1974 yılı öncesi inşa edilen 5 blok, 11 kat, 110 daireden oluşan Laguna olarak bilinen Gazimağusa Deniz Yıldızı Apartmanları’nın depreme dayanıklı olmamasından dolayı binanın boşaltılması için çalışmalara devam ediyor.

Evkaf yönetimi, defalarca yıkılmaya yüz tutmuş olduğu haberlere konu olan binaların Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında bir an önce boşaltılması için hem Gazimağusa Belediyesi ile hem de burada kalan kiracıların avukatları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak henüz bir sonuç alınabilmiş değil.

KIBRIS’a konuşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, “İlk görüşmemizi Gazimağusa Belediye Başkanı ve uzmanlarıyla yaptık. Biz de hem mimarımızı hem de son olarak bina için hazırlanan rapora imza atan Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin uzmanları ile görüşmeye gittik. Başkan’a bazı yanlış bilgilerin verildiğini gördük. Mesela kiracılar Başkan’a sadece A bloğun incelemesi yapıldığını söylemiş. Oysa daha önce yaptığımız raporda da son yani 14 Şubat tarihinde aldığımız raporda da binanın boşaltılması gerektiği söyleniyor. Bunları teknik ekipler de aktardı” dedi.

“İhtiyaçlı aileler için kira yardımı öneriyoruz”

Uzmanların deprem olmadan da bu binaların yıkılma potansiyeli olduğunu belediyedeki toplantıda ortaya koyduğunu anlatan Prof. Dr. İbrahim Benter, “Başkan bize “haklısınız” diyor ama bu insanlar için de çözüm üretilmesi gerektiğini söylüyor. Şu anda depremzedelerden dolayı kiralık yer bulmanın zor olduğunu söylüyor. Biz bu konuda da Vakıflar olarak “emlakçılarla çalışalım” önerisini götürdük. Gerekirse ihtiyaçlı durumda olanlar varsa biz Vakıflar olarak belirli bir dönem için kira destekleri de verebiliriz dedik. Ortak bir çözüm bulunması konusunda uzlaştık” ifadelerine yer verdi.

Bu insanların hızlı bir şekilde nasıl tahliye edilebilecekleri konusunu konuştuklarını belirten Benter, belediye ve vakıflar olarak ortak çalışıp bu insanlara yardımcı olmaları gerektiğinin altını çizdiklerini ifade etti.

Avukatlar: Bina restore edilsin

Prof. Dr. Benter, “yıkılmaya yüz tutmuş apartmanlarda kalan kiracıların avukatları ile de görüştüklerini ve KTMMOB’nin hazırladığı uzman raporu onlara da sunduklarını belirterek, “Aynı konuyu avukatlara da söyledik. Bu binaların bir an önce insan canı için boşaltılması gerekiyor” diye konuştu.

Avukatların binanın restore edilmesini talep ettiklerini dile getiren Benter, “Uzmanlar bize boşaltın diyor. Buranın tadil edilmesi çok zor. İlla tadil edilecekse 10 milyon sterlinlik bir bedelden bahsediliyor” diyerek bunun mümkün olmadığını belirtti.

Binaların yıkılmasıyla birlikte burada ne yapılacağına ilişkin çeşitli söylemlerin olduğunun anımsatılması üzerine Benter, buna Vakıflar’ın karar vereceğini belirtti. Benter, “Önemli olan insanların canıdır, bu binalar boşaltılmalıdır. Sonrasında ne olacağı ayrı bir konudur ve oturup yönetim kararını verecektir” diye konuştu.

“Kasım 2021’den bu yana sözleşmeler yenilenmedi”

Binaların boşaltılması gereken raporun ortaya çıkması sonrasında 2021 yılı Kasım ayından bu yana Vakıflar İdaresi binadaki kiracıların tahliye edilmesi için uğraş veriyor. 2021 Kasım’ından bu yana kira sözleşmeleri yenilenmedi ve kiracıların çıkması talep ediliyor. Bu noktada belediyeden binanın mühürlenmesi talep ediliyor.

Rapor açık: Boşaltın ve mühürleyin

14 Şubat 2023 tarihli, son rapora imza atan İnşaat Mühendisleri İsmail Safkan, Mahmut Betoncu ve Damla Sarper raporlarının son cümlesinde aynen şu cümleyi kullandılar: “Yapı mevcut hal itibarı ile can güvenliği açısından tehlike arz etmekte ve derhal güvenli mesafe çerçevesinde mühürlenip kapatılmalıdır.”

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi