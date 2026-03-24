Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, ek mesai ödemelerinin en son Kasım 2025’te yapıldığı, sonraki üç aya ilişkin ödemelerin ise hâlâ yapılmadığı öne sürüldü.

İçinde bulunulan ayda da ödeme yapılmayacağı yönünde duyumlar bulunduğu iddia edilen açıklamada, ödemelerin gecikmesinin mevcut ekonomik koşullarda çalışanları ciddi şekilde zorladığı ve bunun açık bir hak kaybına yol açtığı ileri sürüldü.

Kamu maliyesine ilişkin çeşitli iddiaların da gündemde olduğu savunulan açıklamada, emeğiyle geçinen çalışanların haklarının ödenmemesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu süreçte tüm yasal hakların kullanılacağı kaydedildi.