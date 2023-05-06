Akandere'nin paylaşımı şu şekilde:

Girne DAĞ yolu krokisi.

Bu büyük sorun hala orada duruyor.

En çok kaza yoğunluğu olan yerler kırmızı ile işaretli olan yerlerdir. 2017 den 2022 eylül ayına kadar olan kaza verisinden üretilmiştir. Bu tarihler arasında 450 den fazla kaza kaydı var ama koordinatları düzgün olan yaklaşık 220 tane.

Çok büyük projelerde değil beklentimiz en azından yoldaki kot farkı giderilebilir, kazaların en çok olduğu yerlerde ağır vasıtalara çıkış veya iniş şeridi yaratılabilir, güneş enerjili basit aydınlatmalar yaratılabilir, yolun içine giren ağaçlar budanabilir.

Ben şehir plancısı değilim, evet belki üniversite mezunu ve hatta bankacılık finans mezunu bir kişiyim, ama hayatım Dümende geçti geçmeyede devam ediyor Allaha şükür babam gibi ve tüm ŞOFÖR meslektaşlarım gibi.

Tek yaptığım işin uzmanı olup şehir planlama üzerine eğitim almış ve aynı zamanda geçmişte Kıbrıs Türk Şehir Plancılar Oda Başkanlığı yapmış olan Dr. Can Kara kardeşime danışmak oldu.

Tüm veriler gerçek verilerdir ve çözümlerde basittir.

Sizde danışın ve icraat yapın. Bu memleketi seven ve işini bilen insanlar yardıma hazır.

Hergün yollardayız can pazarındayız

Öncelikli olan ve çok ciddi tehlike arz eden bu yola çözüm üretin lütfen.