Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu’nun başlattığı “Her Koşulda Omuz Omuza” yardım kampanyası sürüyor.

Türkiye’de evsiz kalan depremzedelere yeni yaşam alanı sunmak için başlatılan kampanya çerçevesinde konteyner evlerin yapımı devam ediyor. Bölgeye ilk sevkiyat Cuma günü gerçekleştirilecek.

“Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü” için hedef 1000 konteyner ev… Bu hedefe ulaşmak için Kıbrıs Türk halkının kampanyaya yönelik desteği de sürüyor.

Kampanya çerçevesinde bugün BRT’de özel bir yayın yapıldı.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen özel yayına iş insanları ve sivil toplum örgütleri katılarak bağışta bulundu.

Kampanyaya katılan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı ve Platform İcra Kurulu üyesi Dima Çağıner, yardımlaşma ve iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: BRT