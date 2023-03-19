Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar Lefkoşa Açık Pazarı’na akın etti. Nispeten daha ucuz fiyatlar ve daha taze ürünlere ulaşabilmek için açık pazara giden vatandaşlar fiyatları görünce pek de mutlu olmadı.
Yeşillikler, yemeklik sebzeler ve meyvelerdeki fiyatlar kilo ile alma yerine tane ile almaya yöneltiyor.
Uygun fiyata sadece patates olması dikkat çekiyor. 5 TL’ye kilosu Patates alabilen vatandaş, diğer sebzenin yanına yanaşamadı.
İşte Lefkoşa açık pazarda bazı fiyatlar:
Baklanın kilo fiyatı 30-40 TL arasında
Domates kilo fiyatı 20-30TL arasında
Soğan kilo fiyatı 20-25 TL arasında
Havuç kilo fiyatı 20-25TL arasında
Patlıcan kilo fiyatı 40-45 TL arasında
Biber kilo fiyatı 40-45 TL arasında
Patates kilo fiyatı 5-15 TL arasında
Mantar kilo fiyatı 80 TL
Asman yaprağı kilo fiyat 225 TL
Yeşillikler 3 çeşit seçme 20-25 TL arasında
Sarma tane 20-25 TL arasında
Salatalık kilo fiyatı 40-45 TL arasında
Çiçek (karnabahar) tane 20-25 TL arasında
Karpuz kilo fiyatı 30 TL
Çilek kilo fiyatı 60-80 TL arasında
Elma kilo fiyatı 15-25TL arasında
Mandarin- Portakal kilo fiyatı 15-20 TL arasında
Muz kilo fiyatı 28-30 TL arasında
Bir avuç çala badem 50 TL
Kaynak: Ayrıntı Kıbrıs
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