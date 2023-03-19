Yağmurlu havaya rağmen vatandaşlar Lefkoşa Açık Pazarı’na akın etti. Nispeten daha ucuz fiyatlar ve daha taze ürünlere ulaşabilmek için açık pazara giden vatandaşlar fiyatları görünce pek de mutlu olmadı.

Yeşillikler, yemeklik sebzeler ve meyvelerdeki fiyatlar kilo ile alma yerine tane ile almaya yöneltiyor.

Uygun fiyata sadece patates olması dikkat çekiyor. 5 TL’ye kilosu Patates alabilen vatandaş, diğer sebzenin yanına yanaşamadı.

İşte Lefkoşa açık pazarda bazı fiyatlar:

Baklanın kilo fiyatı 30-40 TL arasında

Domates kilo fiyatı 20-30TL arasında

Soğan kilo fiyatı 20-25 TL arasında

Havuç kilo fiyatı 20-25TL arasında

Patlıcan kilo fiyatı 40-45 TL arasında

Biber kilo fiyatı 40-45 TL arasında

Patates kilo fiyatı 5-15 TL arasında

Mantar kilo fiyatı 80 TL

Asman yaprağı kilo fiyat 225 TL

Yeşillikler 3 çeşit seçme 20-25 TL arasında

Sarma tane 20-25 TL arasında

Salatalık kilo fiyatı 40-45 TL arasında

Çiçek (karnabahar) tane 20-25 TL arasında

Karpuz kilo fiyatı 30 TL

Çilek kilo fiyatı 60-80 TL arasında

Elma kilo fiyatı 15-25TL arasında

Mandarin- Portakal kilo fiyatı 15-20 TL arasında

Muz kilo fiyatı 28-30 TL arasında

Bir avuç çala badem 50 TL

Kaynak: Ayrıntı Kıbrıs