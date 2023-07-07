Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve KKTC arasında imzalanan 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün bugün Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayımlandığını duyurdu.

Yılmaz, "Yeni dönemin ilk kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız ilk imzayı bu protokole atmıştı. Bugün de tam sizin geldiğiniz gün, Resmi Gazete'de yayımlanmış oldu. Uygulama da bu suretle başlamış oldu. Bu yeni İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün her iki ülke için hayırlara vesile olmasını, insanlarımızın refahının artmasına katkıda bulunmasını temenni ettiğimi belirtmek isterim." diye konuştu.

Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları baş başa görüşme öncesinde konuştu.

“(YENİ ERCAN HAVALİMANI) ÇOK KIYMETLİ, ÇOK BÜYÜK BİR YATIRIM”

Konuşmasında, Yeni Ercan Havalimanı'na da değinen Yılmaz, havalimanının 20 Temmuz'da uçuşa açılacağını belirterek, "Çok kıymetli, çok büyük bir yatırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni vitrini, yüzü olacak." dedi.

Yılmaz, iki ülkenin her alanda işbirliğini devam ettirdiğini belirterek, "En son Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde, Ercan Havalimanı'nın 20 Temmuz'da ilk uçuşa açılması için hazırlık yapılması konusunda bir talimatları olmuştu. Kendisi de uçakla inmek istediğini ortaya koymuştu. Bu çerçevede çok iyi bir çalışma başlatıldı. Bizim kurumlarımız ve KKTC kurumları birlikte çalışıyorlar. İnşallah 20 Temmuz'da teknik bütün hazırlıkları tamamlayarak bu uçuşu gerçekleştireceğiz. Çok kıymetli, çok büyük bir yatırım gerçekten Ercan Havalimanı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yeni vitrini, yüzü olacak inşallah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden herkes bu havalimanından görmüş olacak ülkeyi. Dolayısıyla bir an önce açılmasını hepimiz arzu ediyoruz ve tüm gayretimizle bu yönde çalışıyoruz. Ben bunu hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Üstel ve KKTC heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki süreçte de sık sık toplantılarla, farklı seviyelerde görüşmelerle işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

ÜSTEL: "ET VE TIRNAK GİBİYİZ"

Başbakan Üstel de her zaman Türkiye ile birlikte hareket ettiklerinin altını çizerek, "Aynen et ve tırnak gibiyiz. İyi günde, kötü günde beraberiz. Ülkelerimizin mutluluğu için hep çalışıyoruz. Bugün de o günlerden biri" dedi.

Üstel, görüşmelerde, KKTC'de imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nü ve 20 Temmuz'da açılışı yapılacak Yeni Ercan Havalimanı'nda gelinen noktayı değerlendireceklerini söyledi.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME TAMAMLANDI

Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla heyetler arasındaki görüşmeler yapıldı.

Başbakan Üstel’e hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Balkanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da eşlik etti. Görüşmede, Maliye Bakanı Alişan Şan ile TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da bulundu.

Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.