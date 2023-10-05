Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Hirondel çemberinde asfalt serme çalışmalarına başlandığını duyurdu.
Şenkul, "Hedefimiz sabah 07.00’a kadar bitirmek. Bir defada asfalt serimini gerçekleştireceğimiz için işin uzaması durumunda yarın sabah çemberin trafiğe geç açılma ihtimali vardır" dedi.
Şenkul, şöyle devam etti:
"Yarın sabah bahse konu güzergahı kullanacak vatandaşlarımızın sabah yola çıkmadan tarafımızca yapılacak bilgilendirmeleri takip etmesini rica ederiz."