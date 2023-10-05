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Şenkul, şöyle devam etti:

Şenkul, "Hedefimiz sabah 07.00’a kadar bitirmek. Bir defada asfalt serimini gerçekleştireceğimiz için işin uzaması durumunda yarın sabah çemberin trafiğe geç açılma ihtimali vardır" dedi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Hirondel çemberinde asfalt serme çalışmalarına başlandığını duyurdu.

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