

Mahkeme de mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hatice Emin olayla ilgili bulguları aktardı.

Emin huzurda bulunan zanlıların 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa'da meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesine methaldar oluğunu söyledi.

Polis zanlı Lefkoşa Kiler 4 market içerisinde kasiyer Rafçı olarak çalışan zanlıların henüz tespit edilemeyen miktarlardaki muhtelif market ürünlerini yazar kasadan ödeme yapmadan dışarıya çıkarmak suretiyle müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediklerini mahkemeye aktardı.

Polis yapılan şikâyet üzerine başlatılan kamera görüntüsü incelemelerinde zanlı G.Y'nin 18 Ağustos 2023 tarihinde 1296 TL, zanlı M.A 24 Ağustos 2023 tarihinde market içerisinde toplam değeri 802 TL ve zanlı Y.J'nin 811,09 TL değerindeki market ürünlerini kasadan ödeme yapmadan marketten ayrıldığının kamera görüntülerinden tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın yeni başladığını kamera görüntülerinin incelemesinin devam ettiğini, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

