Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil İbrahim Gizmen olayla ilgili bulguları aktardı. G

izmen, huzurda bulunan İskele’de sakin zanlının 28 Aralık 2024 tarihinde saat 19:30 raddelerinde Erülkü süper market içerisinde müşteri olarak bulunduğu bir esnada market içerisinden toplam değeri 9.124,93 TL olan No Nome Black Man, 3 adet Aket Grill Burger, 0,940kg Polonez Pilic Füme, Bey Et Kuzu Gerdan, Bey Et Ciğer, 3 adet Yağmur Karışık Su, Ateşli Arı Balı, Myday Krem Şanti , 2 adet Nutella 400gr , M.Başlar Taze Kaşar, Wk Pilli Damacana, 2 adet Bolçi Dubai Çikolatası 4 adet Snicker 2x40gr , 2 adet U4 Keçeli Kalem, 2 adet Fomax Highlighter, No Nome Parfum Me , Smart Kids Fineli , Fox Su Bazlı Keçe , Globox Kuru Boya ürünlerini ve Dağcı Sırt çantasını kasadan ödeme yapmayarak geçerek sirkat etmeye çalıştığı esnada görevliler tarafından tespit edildiğini söyledi.

Polis olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklanan zanlının şubeye celp edildiğini ve konu ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında ayrıca ülkede 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren 553 gün kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini mahkeme aktardı.

Polis memuru Gizmen mesele ile ilgili olarak zanlının almış olduğu ürünlerin emare olarak alındığını ve yapmış olduğu beyanların teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı hırsızlık yapmadığını iki farklı alışveriş arabasının olduğunu onları farklı fiş üzerinden tek seferde ödemek istediğini, marketen ayrılmadığını sadece kasaların arkasında ödemek için beklediğini iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Nejdet zanlının soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi ve yapmış olduğu beyanların araştırılıp konunun açıklığa kavuşturula bilmesi için ilk etapta talep edilen 2 günlük sürenin elzem olduğunu belirterek tutukluluk süresini onayladı.