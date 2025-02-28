Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

02.10.2024 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun oto yıkama bölümünde, işyeri çalışanına ait olup eşya dolabı içerisinde muhafaza edilen cep telefonunun çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede aranmakta olan zanlı E.M.H.A.D.(E-24), 27.02.2025 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanmıştır.

Akabinde bahse konu şahsın tasarrufundaki çanta ile ikametgahında yapılan aramalarda ise; yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 2 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet hap, içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 1 adet ucu yanık sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan toplam 8.125 TL ile 20 Euro nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.