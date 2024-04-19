Denetimlerle ilgili polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

18.04.2024 tarihinde, ülke genelinde Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,677 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 555 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklanmış ve 38 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

260’ı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

52’si trafik ışıklarına uymamak,

16’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

52’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

28’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

122’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.