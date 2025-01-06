Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ve Altın Patiler Derneği tarafından Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu’nun önerisiyle “horoz dövüşlerinin Kıbrıs Türk kültürünün bir parçası olduğu” gerekçesiyle komiteye geri çekilmesine tepki gösterildi.

Ortak açıklama şöyle:

“Meclis Genel Kurulunda görüşülen Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisinin Milletvekili Hasan Tosunoğlu önerisi ile, "hayvan dövüşleri" yan başlıklı maddesi ve "horoz dövüşlerinin Kıbrıs Türk Kültürünün bir parçası olduğu" gerekçesi ile komiteye geri çekildiğini üzülerek kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Öncelikle belirtmek isteriz ki horoz dövüşleri dahil tüm hayvan dövüşleri yürürlükteki mevzuat gereğince suç olarak tanımlanmıştır. Yasalarca suç olarak tarif edilen bir eylemin bir milletvekili tarafından kültür olarak tanımlanmasını en basit ve kibar ifade ile talihsiz bulduğumuzu belirtmek isteriz. Horoz dövüşlerinin, toplumsal şiddet kültürünü beslediği bir gerçektir. Şiddet ve acıyı eğlence olarak gören bir anlayış, bireylerin empati duygularını köreltir ve şiddeti normalleştirir. Özellikle genç bireylerin bu tür etkinliklere tanık olması, onların gelecekteki davranışlarını olumsuz etkileyebilir.

Horoz dövüşleri, hayvanların doğal davranışlarına aykırı bir şekilde acı ve korku içinde yaşamalarına sebep olan bir şiddet ortamıdır. Modern bilim, hayvanların da insanlar gibi acıyı, korkuyu ve stresi hissedebildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bir hayvanı, kendi iradesi dışında dövüşmeye zorlamak, onun canını hiçe saymaktır.

Toplumsal olarak örgütlenmenin ne kadar değerli olduğunu vurgulayarak sizleri, ceza değișiklik yasa önerisinin komiteye sunulan hali ile uygulanması adına güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyoruz. Gelecek nesillere daha merhametli, daha adil ve daha bilinçli bir toplum bırakmak için bu adımı atmak hepimizin görevidir.

Hayvanları birbirine öldürtmek ve bundan para kazanmak süreç değildir kültür hiç değildir. Mevcut yasalarca yasaklanan ve suç sayılan bir eylemi kültür diye normalleştirmenize müsamaha göstermeyeceğiz.”