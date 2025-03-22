Yazılı açıklama yapan Alas, “İradeyi hiçe sayarak icazet ile ülke yönetmenin bedelini bu topluma ödetemeyeceksiniz!” dedi

Alas, yaklaşık bir ay önce Eğitim Bakanı’nın mecliste bilimsel ve çağdaş eğitimden taviz verilmeyeceğini söylediğini, ancak bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

“Geçmiş deneyimlere ve yaşananlara baktığımızda buna inanmadığımızı, günü geçiştirmek için konuştuğunu söylemiştik,” diyen Alas, hükümetin bu kısa sürede aldığı kararlarla ülkeyi ve eğitimi kaosa sürüklediğini ileri sürdü.

“Pabuç bırakmayacağım dediği konular ülkenin gündemine oturdu,” diyen HP Genel Sekreteri Alas, tarikatların eğitim sistemine etkisiyle ilgili endişelerin arttığını belirtti.

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin tepkili olduğunu belirten Alas, çağdaş eğitimin tehdit altında olduğunu iddia etti.

Hükümete çağrıda bulunan Alas, “Bir an önce aklınızı başınıza toplayın ve verdiğiniz yanlış kararlardan geri dönün, sonra da hiç beklemeden istifa edip zaptettiğiniz makamları toplum iradesine teslim edin,” dedi.