Hristodulidis açıklamasında, yatırım yapmak için Güney Kıbrıs’a giden şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde, devlete sosyal anlamda da katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Hristodulidis bugün öğleden sonra Larnaka’da yaptığı açıklamada, söz konusu videoyu yorumlayarak seçim kampanyası döneminde veya başkanlığı esnasında kendisine doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet verildiğine dair kanıtı olan herkesin bunu devletin yetkili makamlarına sunması gerektiğini yineledi.

Bunu çok kez söylediğini ve bugün de tekrarlayacağını dile getiren Hristodulidis “hiç kimseye ama hiç kimseye beni yolsuzluk konularıyla ilgili olarak suçlama hakkını vermeyeceğim” ifadesini kullandı.

İlk günden bu yana başlattığı ülkeye yatırımcı çekme çabalarını sürdüreceğini de dile getiren Hristodulidis, bunu sürdüreceğini çünkü bunun ülkenin yararına olduğunu, aynı zamanda bu çabaların sonuç vermesinden memnun olduğunu sözlerine ekledi.