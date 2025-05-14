Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Avrupa Komisyonu’nun Johannes Hahn’ı Kıbrıs Özel Temsilcisi atama kararını büyük bir memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Rum Haber Ajansı’na (KİPE) göre yazılı açıklama yapan Hristodulidis Komisyon’un kararının çok önemli olduğunu kaydetti ve kararı “AB’nin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasında baş rol oynama kararlılığının göstergesi” olarak niteledi.

Hristodulidis “atama kararını gündeme getiren belirleyici rolü ve istikrarlı iş birliği” için Avrupa Komisyonu Başkanı’na teşekkür etti. “AB’nin bu adımının, komplike jeopolitik şartlarda atıldığına” işaret eden Hristodulidis bu kararın “AB’nin, Kıbrıs sorununun Avrupa müktesebatına, temel ilke ve değerlerine dayalı çözümüne verdiği önemi vurguladığı” görüşünü ortaya koydu.

Hristodulidis, “yeni Özel Temsilci ile sıkı iş birliği yapmaya hazır olduğunu” da belirttiği açıklamasında Johannes Hahn’ın “müzakerelerin yeniden başlamasına özlü katkı koyacağına inanç” belirtti.

Nikos Hristodulidis, “Kıbrıs Avrupa’nın parçasıdır ve Avrupa Birliği bugün üzerine düşen rolü oynamak için etkin bir adım atıyor. Kıbrıs sorununun çözümü yalnız Kıbrıs’ın değil Avrupa’nın da meselesidir.” ifadesini de kullandı.