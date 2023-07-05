GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL

Gündem KIbrıs'ın elde ettiği bilgiye göre, İngiltere bulunan Başbakan Üstel, cuma günü Ankara’ya geçecek. Ataoğlu’nun ise Ankara’ya perşembe günü hareket edeceği öğrenilirken, Arıklı’nın da Cuma günü Ankara’da olması bekleniyor.

Hükümet ortaklarının yanı sıra Maliye Bakanı Şan da toplantı için Ankara’da olacak.

Hükümet ortakları, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iadeyi ziyaret yapacak.

Toplantıda ise ekomik protokol, ek bütçe meselesi ve bunun yanında diğer kritik konular gündeme gelecek.

