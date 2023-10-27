İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Muhtar Akarsular, mevcut kırsal kesim arsalarının altyapısının tamamlanmasını ve gençlere de yeni kırsal kesim arsaları talep etti.

Akarsular ayrıca bölgede yapılması planlanan mezarlık içinde geçmişte başvuru yapıldığına dikkat çekerek, başvurunun kaymakamlık tarafından onaylandığı duyumunun kendisine ulaştığını ancak resmî belgenin muhtarlığa ulaşmadığını belirterek, Bakan Oğuz’dan konunun çözümü noktasında yardımcı olmasını talep etti.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’da kabulde yaptığı konuşmada, Gaziveren Muhtarı Zekiye Akarsular ve azaların bakanlığa yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ülkede kadın muhtarların seçilmesinden ötürü mutlu olduklarını ve kadın muhtarların sayısının artmasını temenni ettiklerini söyledi.

Oğuz konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Gaziveren Bölgesi ülkemizin en güzide bölgesi olma özelliği taşıyor. Ülkemizde yıllarca Güzelyurt ve Lefke bölgelerimiz göz ardı edildi. Ancak son dönemlerde ülkemizde gelişen emlak ve turizm sektörü ile bu bölgelerimiz gözde bölgeler haline geldi. Bu bölgelerimiz zaman içerisinde üniversitelerin açılması ve tarımsal faaliyetleri artmasıyla çok daha fazla ilgi odağı haline geldi. İskele Bölgesinden sonra Gaziveren Bölgesinin de bir çekim merkezi haline geldiğini gözlemliyoruz. Kontrollü büyüme önemli. Aksi; yaşam kalitesinden ödün vermektir. Bölgenin planlı kalkınmasını istiyoruz. Gelecek açısından kontrollü büyüme önemlidir.’’

Bakan Oğuz, tüm bölgelerdeki kırsal kesim arsalarının altyapısının bu yıl ve gelecek yıl tamamlanacağını söyledi. Sosyal konut projelerinde de son aşamaya gelindiğini belirten Oğuz, “Kırsal kesin arsaları ile sosyal konutlar birlikte yürütülüyor.” ifadelerini kullandı.

Ülke kaynaklarının gün geçtikçe daha kısıtlı hale geldiğine dikkat çeken Oğuz, “kaynaklarımızı daha verimli ve kontrollü bir şekilde kullanmaya çalışıyoruz.” dedi.

Kırsal kesim arazilerin olmasına karşılık ilgili bölgelerde alt yapı noktasında eksiklikler olduğunu dile getiren Oğuz, eksikliklerin giderilmesi noktasında ileriki süreçlerde ihalelere çıkmayı ve gerekli çalışmaları başlatmayı hedeflediklerini söyledi.