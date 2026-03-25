İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğü görevine Mustafa Yaver atandı. Atama kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yaver, Başbakanlık ve Merkez Kuruluşu Müsteşarlığı’na atanan Mehmet Ercilasun’dan boşalan görevi devraldı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi bölümünden mezun olan Yaver, uzun yıllardır kamuda çeşitli idari görevlerde bulundu. 2000 yılından bu yana Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde İdare Amirliği ve Hastane Şube Amirliği görevlerini yürüten Yaver, 2004-2020 yılları arasında Kamu-Sen yönetim kurulunda da yer aldı.