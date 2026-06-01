CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ekonomi, halkın alım gücü, kamu istihdamı, güneye geçişler ve hükümet projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet olarak hiçbir zaman halkın alım gücünü düşürmediklerini savunan Üstel, dünyada savaşlar ve ekonomik krizlerin devam ettiğini ancak buna rağmen vatandaşların bu süreci en az şekilde hissetmesi için gerekli adımları attıklarını söyledi.

2022 yılında asgari ücretin 7 bin TL ve yaklaşık 450 Euro seviyesinde olduğunu belirten Üstel, bugün asgari ücretin 60 bin TL’nin üzerine çıktığını ve yaklaşık bin 210 Euro’ya denk geldiğini ifade etti. Devlette çalışan bir yöneticinin maaşının da 2022 yılında yaklaşık bin 689 Euro karşılığı olduğunu, bugün ise 180 bin 850 TL’ye yani yaklaşık 3 bin 578 Euro seviyesine ulaştığını kaydetti.

Enflasyonun varlığını kabul ettiklerini ancak buna karşı duyarsız kalmadıklarını söyleyen Üstel, hayat pahalılığı ödeneklerinin çalışanlara eksiksiz yansıtıldığını, bazı dönemlerde yılda üç kez artış yapıldığını belirtti.

“KKTC birçok üründe daha ucuz”

Güney Kıbrıs’a geçişler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Üstel, Annan Planı sonrası kapıların açılmasıyla karşılıklı geçişlerin doğal hale geldiğini söyledi. KKTC’de hayat pahalılığının güneyden daha yüksek olduğu yönündeki söylemleri kabul etmediklerini belirten Üstel, bazı ürünlerde fiyat farkı olabileceğini ancak birçok üründe KKTC’nin yüzde 50’ye varan oranda daha ucuz olduğunu savundu.

Bu konuda Sanayi Odası’nın araştırmalarını işaret eden Üstel, hükümetin vatandaşların kendi ülkesinde alışveriş yapmasını teşvik etmek amacıyla çeşitli önlemler aldığını söyledi. Üstel, alınan tedbirler sayesinde geçmişte daha yoğun olan güneye geçişlerin bugün belli oranda durma noktasına geldiğini ifade etti.

“Halktan kopmadık”

“Halktan koptunuz” eleştirilerine de yanıt veren Üstel, hükümet olarak en fazla köy ziyareti yapan ekip olduklarını söyledi. Başbakan ve bakanların sürekli sahada bulunduğunu kaydeden Üstel, sorunların muhtarlarla ve vatandaşlarla yerinde görüşülerek çözüldüğünü ifade etti.

“5 bin genci devlette istihdam ettik”

Kamu istihdamlarına yönelik eleştirilere de değinen Üstel, hükümet göreve geldiğinde Kamu Hizmeti Komisyonu’nda yıllardır boş kalan kadrolar bulunduğunu söyledi. Her yıl yaklaşık 1500 kadro açıldığını belirten Üstel, Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığıyla yaklaşık 5 bin gencin devlette istihdam edildiğini ifade etti. Geçici işçi statüsünde yapılan bazı istihdamların da yasa çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydeden Üstel, “Liyakatsiz insanlar alıyorsunuz” eleştirilerine katılmadığını söyledi.

“Doğal gaz için protokol haziranda imzalanacak”

Seçim tarihi tartışmalarına ilişkin de konuşan Üstel, seçim tarihinin belli olduğunu ancak hükümetin tamamlamak istediği önemli projeler bulunduğunu kaydetti. Güzelyurt Hali projesinin yasal altyapısının tamamlandığını, yerinin belirlendiğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokoller kapsamında hayata geçirileceğini söyledi.

Türkiye’den KKTC’ye doğal gaz getirilmesi projesine de değinen Üstel, Avrupa Birliği’nin elektrik konusunda kablo projesine onay vermemesi nedeniyle alternatif enerji çalışmalarının gündeme geldiğini ifade etti. Fizibilite raporlarının hazır olduğunu belirten Üstel, Güney Kıbrıs’ın vetosu nedeniyle sürecin geciktiğini söyledi.

Haziran ayında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile doğal gaz projesine ilişkin protokol imzalanacağını açıklayan Üstel, yıl sonuna doğru ihalenin yapılmasının hedeflendiğini kaydetti. Türkiye’den Teknecik’e çift boru sistemiyle doğal gaz getirileceğini ifade eden Üstel, “Bu projeleri gerçekleştirmek için seçime gitmeye acelemiz yok. Ülkeye hizmet etmek ve projeleri tamamlamak için bir güne daha ihtiyacımız var” dedi.