Girne-Tatlısu ana yolu üzerinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Dilara İrdem, 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Girne-Tatlısu ana yolu 1-2 kilometreleri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden Bahçeli’de sakin zanlı M.S’nin yönetimindeki RT 846 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce sağa meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Girne’ de sakin İffet Bilal yönetimindeki GY 603 plakalı Mazda marka salon aracın önünü tıkaması sonucu kazaya sebebiyet verdiğini mahkemeye aktardı.

Polis, kaza sonucu hafif yaralanan RT 846 plakalı araç sürücüsü M.S’nin ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Doğukan Aydın’ın Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olduğunu ancak kazada ağır yaralanan GY 603 plakalı araç sürücüsü İffet Bilal’in ise Girne Dr. Akçiçek Hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildiğini mahkemeye aktardı.

İrdem, kazada ağır yaralanan İffet Bilal'in görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip almış olduğu yaralara dayanamayarak ayni gün saat 03:10’da yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alına ifadelerin teyit ve tekzip edileceğini, zanlının kan örneklerinin tahlil sonucunun beklendiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.