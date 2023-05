-ÖZEL HABER

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu oldu…

“GÖNYELİ BELEDİYESİ TARAFINDA ÇOK CİDDİ BİR MALİ YÜKÜMLÜLÜK BULDUK”

Belediyeler reformunun ardından belediyelerin birleştirilmesi konusunda birçok sıkıntının da ortaya çıktığını kaydederek sözlerine başlayan Amcaoğlu, yaşanan sorun ve sıkıntıların aşılarak çözüme kavuştuğunu söyledi. Amcaoğlu, “Mali tabloya baktığımızda Alayköy belediyesinde bankada para bulurken, Gönyeli Belediyesi tarafında çok ciddi bir mali yükümlülük bulduk. Dört aylık sürede maliyecilerimizle birlikte, devlet katkısındaki artışla ve diğer gelirlerimizin de peşine düşerek, iyi bir planlama ile ciddi bir yol kat ettik ve borçlarımızı eritme noktasına geldik. 2 ayın sonunda Gönyeli-Alayköy Belesiyesi’nin kimseye borcu kalmayacaktır” dedi.

SU FATURALARI… “28 YILDIR GÜNCELLENMEMİŞ RAKAMLAR SÖZ KONUSUYDU…”

Son dönemlerde vatandaşın belini büken su faturaları hakkında konuşan Amcaoğlu, “Bu konu belediyelerin suçu değil. Bu yıllardır süre gelen istikrarsız hükümetlerin ve 51/95 sayılı belediyeler yasasının güncellenmemesinden kaynaklanmıştır. Zamanında bu rakamlar güncellenseydi bu kadar ciddi farklar ortaya çıkmazdı. 1995’ten bu yana 28 yıldır güncellenmemiş rakamlar söz konusuydu. 28 yılın birikimi sonucunda hayat pahalılığı oranında rakamlar güncellenince bu fiyatlar ortaya çıkmıştır. Su Türkiye Cumhuriyeti’nden geldikten sonra 2.30 TL’den fatura ediliyordu belediyelere. Yaptığımız son teknik toplantıda bu rakamların yeterli olmadığı ve en az 10 TL olması gerektiği konuşuldu ve 7.5 TL’de karar kılındı. Suyu artık 2.30 TL’den alırken artık 7.5 TL’den alıyoruz. Su farklı bir konudur ve yeni yatırımlar gerekmektedir. Her ay benim devlet katkımdan her ay 800 bin TL kesilirken, 2,5 milyon TL kesilecek” şeklinde konuştu.

KERMİYA POMPA İSTASYONU… “KANALİZASYON KONUSUNDA ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Kanalizasyonda ciddi sıkıntılar ile karşılaştıklarını söyleyen Amcaoğlu, “Ana hatlar yapılmamıştır ve ciddi eksiklikler var. Yenikent’te İşbankası ve Ziraat Bankası’nın arka tarafında kanalizasyon olmayan bir bölge var. Orayı kanalizasyona bağlamak için bir çalışmamız var. Ana taşıyıcı hatlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti’nden bir projemize onay geldi ve şartnameyi hazırladık. Önümüzdeki günlerde onun da ihalesine çıkacağız” dedi. Amcaoğlu, “Gönyeli’nin kanalizasyon atığı Kermiya Pompa İstasyonu’na gidiyor. Oradan da Kaymaklı’daki istasyona, oradan da Haspolat’a gidiyordu. Ancak Kaymaklı’daki istasyon devre dışı kaldı. Kermiya Pompa İstasyonu o suyu atmakta zorlanıyor ve taşmalar oluyor. Bu nedenle de o bölgede koku kaynaklanıyor. O taşmaların olmaması için Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak gereken neyse üzerimize düşeni yapmaya ve masrafları üstlenmeye hazır olduğumuzu Lefkoşa Türk Belediyesi’ne söyledik. Yoğun bir şekilde LTB ile çalışıyoruz” dedi.

SU BASKINLARI… “SIKINTI YAŞANAN BÖLGELERİ TESPİT ETTİK, YOL HARİTASI OLUŞTURDUK”

Yoğun yağışlar ile beraber Gönyeli-Yenikent’te yaşanan su baskınları hakkında çalışma yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, “Gönyeli ve Yenikent’te yaklaşık 15 gün önce yağan yağmurlar ile birlikte yaşanan sıkıntıları her beraber gördük. Bu da bize yol gösterici oldu. Bütün sıkıntı yaşanan bölgeleri tespit ettik ve teknik arkadaşlar ile toplanarak bir yol haritası oluşturduk. Bazı alternatifler üretilerek ve bazı adımlar atılarak bu sıkıntıları asgari düzeye indirmek için yoğun bir çalışma yapıyoruz. En azından önümüzdeki kışa kadar yağmur suyu ile ilgili gerekli yatırımlar yapılacaktır. Onan LTD önünde ciddi sıkıntılar vardı ve oraya alternatif bir hat döşendi. Bu yağmurlarda orada sıkıntı yaşamadık. Diğer bölgelerimizde de gereken çalışmaları yapacağız” dedi.

“TRAFİK İÇİN SORUNLARI TEK TEK SIKINTILARI AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Gönyeli’nin en büyük sıkıntısının trafik olduğunu kaydeden Amcaoğlu, “Esas çözüm Girne-Güzelyurt bağlantısının sağlanması ile çözülebilir. Yakındoğu’nun oradaki yol Alayköy’e bağlandığında Gönyeli’ye alternatif giriş yolları sağlanacak ve hem çember hem de Gönyeli trafiği rahatlayacak. Aşıklar tepesinde kamulaştırma sıkıntıları var. Ara emirleri var. Onları aşmaya çalışıyoruz. Geçen hafta bir toplantı gerçekleştirdik. Para hazır ancak ara emirlerinden dolayı iş yürümüyor. Kişiler ile bir bir temas ederek sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Oradaki sorunları aşarsak yol çalışması başlayacak ve trafikteki sıkıntı çok ciddi bir şekilde aşılacak” dedi. Amcaoğlu, “Kuzey Çevre Yolu tamamlandıktan sonra eğer Gönyeli Çemberi’nde yaşanan sıkıntılar devam ederse o zaman çemberle ilgili adımlar atılacak. En azından Girne Lefkoşa’ya üstten bir bağlantı olabilir. Uzmanlar bu konuda da gerekli çalışmaları yapacaktır ” şeklinde konuştu.