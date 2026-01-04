Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde yaşanan ilk olayda, müşteri olarak konaklayan M.O.G. (E-31)’nin sarhoş vaziyette olduğu ve nefes örneği vermeyi reddettiği belirtildi. Zanlının, otel görevlisini yanıltarak gerçekte kendisine ait olmayan bir odayı kendi odası gibi tanıttığı, görevli personelin kapıyı açmasını sağlamasının ardından odaya girerek içeride konaklayan müşteriye ait Redmi Note 11 Pro marka cep telefonu ile içerisinde 30 bin TL, 40 ABD doları nakit para ve 7 adet banka kartı bulunan cüzdanı çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlı tespit edilerek tutuklandı.

İkinci olay ise Lefkoşa’da Yusuf Kaptan Futbol Sahası içerisinde meydana geldi. Bir şahsa ait çanta içerisinden muhafaza edilen iPhone 15 marka cep telefonu ile iki adet kredi kartının çalındığı bildirildi. Polis tarafından yürütülen soruşturmada, olayın zanlısı olarak görülen S.A.R.N.G. (E-23) tespit edilerek tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.