İlk kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Yayla-Akdeniz Eski Toprak Yolu üzerinde meydana geldi. Arkın Çakıcı (E-26) yönetimindeki NP 749 plakalı motosiklet, Akdeniz istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan taşa çarparak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayak kırığı teşhisiyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.
Aynı gün akşam saat 19.00 sıralarında ikinci kaza, Güzelyurt-Lefke ana yolu üzerinde Güneşköy mevkiinde meydana geldi. Kenan Rüstemoğlu (E-22) yönetimindeki LH 650 plakalı salon araç, batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Gökce Aslanoğlu (K-23) yaralandı. Aslanoğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayak kırığı teşhisiyle tedavi altına alındı.
Her iki kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor.