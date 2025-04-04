Sanıklar, yargılandıkları davalardan ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan beraat ederken, ‘Meskûn mahalde ateşli silahla adam yaralama’ suçlarından mahkum edildi. Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı, Başkan Füsun Cemaller okudu.

Başkan Füsun Cemaller, Nevzat Volkan’ın komando eğitimi almış bir kişi olduğunu, iki kişiyi aynı noktadan silahla vurduktan sonra yanlarına gittiğini, Tamer Tüm’e , “Öldüreyim mi seni” dediğini aktardı. Başkan, sanığın, istese öldürebilecek fırsatı olduğunu ancak bunu yapmadığını belirterek, “Adam öldürmeye teşebbüs” suçundan beraat etmelerine karar verdiklerini açıkladı.

Cemaller, diğer iki sanığın ise tabanca ile vurulan Tamer Tüm’e saldırıp, tekme attıklarını ve açıkça ortak hareket ettiklerini kaydetti.

Başkan, tüm olgular, incelenen kamera görüntüleri, alınan ifadeler ve tanıkların beyanları sonucu sanıkları, “Ağır yaralama” başta olmak üzere 6 davadan suçlu bulduklarını açıkladı.

Başkan, mahkumiyet kararını verdikten sonra duruşmaya bir saat ara verdi. Aranın ardından tekrar oturan mahkeme savunma ve iddia makamına söz verdi. Sanıkların avukatı Yılmaz Tip ve Evrim Şengül hakkındaki 18 Mayıs 2022 tarihli suçların da bu dava altında dikkate alınmasını talep etti.

Bunun üzerine iddia makamı adına davaya bakan savcı İlseven, sanıkları 18 Mayıs 2022 tarihinde Güzelyurt’ta meydana gelen ateşli silah ve mermi taşıma ve tasarruf, 6 kez havaya ateş açma suretiyle meskun mahalde ateş açma suçlarından itham etti. Sanıklar aleyhlerine getirilen bu davaları da kabul ettikten sonra, avukatları yeniden söz aldı.

Savunma, olayın ağır tahrik altında işlendiğini iddia ederek, sanıklara mülayim bir ceza verilmesini talep etti.

Mahkeme, ceza kararını açıklamak üzere duruşmayı öğleden sonra 14.00’e erteledi. Verilen aranın ardından tekrar oturan mahkeme kararını açıkladı.

Ceza kararını okuyan Başkan Cemaller, sanıklara ceza takdir edilirken, tüm olguları değerlendirdiklerini söyledi. Başkan, ağır yaralama suçunun ömür boyu hapis öngördüğünü ifade ederek, bu tür suçların artığını belirtti. Başkan suçun işleniş şeklini kamuya açık bir alanda işlediğini belirterek, bu hususu ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Olayda yaralanan iki şahsın ciddi bir tedavi süreci geçirdiklerini belirterek, çektikleri acıları sanıkların aleyhinde değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan, olayın Türkeş Tüm’ün sanıklara laf söylemesinden dolayı başlamış olmasını, benzer sabıkalarının bulunmayışını ise lehlerinde değerlendirdiklerini ifade etti. Başkan, Sanık Nevzat Volkan’ı 14 , Yılmaz Tip’i 7 ve Evrim Şengül’ü ise 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.