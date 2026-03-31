İMO Yönetim Kurulu adına Oda Başkanı Abdullah Ekinci yaptığı yazılı açıklamada, hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin izlenen sürecin, yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda demokratik işleyiş ve yönetime duyulan güven açısından da ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Ekinci, açıklamasında, “Hükümet bir yandan yasa tasarılarını Meclis sürecine sevk ederken, diğer yandan aynı konuda yasa gücünde kararname çıkarma yoluna gitmiştir. Bu durum, Meclis işletiliyormuş görüntüsü altında, halkı doğrudan etkileyen düzenlemelerin oldu-bitti anlayışıyla yürürlüğe konulduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Ekinci, Oda olarak, gerekli tedbirlerin alınmasına ilkesel olarak karşı olmadıklarını ancak bu tedbirlerin vatandaşın sırtına yük bindirecek şekilde, şeffaflıktan uzak, istişaresiz ve samimiyetsiz bir anlayışla hayata geçirilmesini kabul etmediklerini vurguladı.

“Asıl sorun yalnızca kararın içeriği değil, kararın alınış biçimidir.” diyen Ekinci, “Muhalefet, sendikalar, meslek örgütleri ve sivil toplumla ortak akıl üretilmeden; topluma açık ve dürüst davranılmadan bu yönde adım atılması, kamuoyunun hükümete olan güvenini daha da zedelemiştir.” dedi.

Ekinci, “KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası olarak açıkça ifade ediyoruz: Halkı yanıltarak, Meclis iradesini etkisizleştirerek ve vatandaşı sıkıntıya sokarak ülke yönetilemez. Hükümeti daha şeffaf ve daha samimi davranmaya davet ederdik; ancak bunu yapamayacağını açıkça gördüğümüz için, hükümeti istifaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.