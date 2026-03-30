Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda hükümetin ekonomi politikalarını ve halktan kopuk yönetim anlayışını sert sözlerle eleştirdi. İncirli, özellikle hayat pahalılığı ödeneği ve buna ilişkin yasa düzenlemeleri üzerinden hükümetin toplumla istişare etmeden hareket ettiğini vurguladı.

“EMEKLİLİK HAKKI GELENLERİN HAKLARINI GASP EDİYORSUNUZ”

CTP Genel Başkanı İncirli, hayat pahalılığını durduran yasa tasarısına, emekli olacak yurttaşların haklarının gasp eden bir madde eklenmesi üzerine “Yasada emeklilikle ilgili hak ihlali var. İnsanlar 60 yaşına geldikleri zaman elde edecekleri hakları elde edemeyecekler. Siz emeklilik hakkı gelenler 6 ay daha çalışsın istiyorsunuz. Bu hem Emeklilik Yasası’na hem de Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı” şeklinde konuştu. Hükümetin ‘eşitlik’ ilkesinden uzak bir tutum sergilediğini söyleyen İncirli, “Kamu düzenini bozamazsınız, emeklilerin kayıp yaşamasına neden oluyorsunuz. Bu doğru değil, vazgeçin” dedi.

“MEMLEKETİ DAĞITTINIZ, HUZUR BIRAKMADINIZ”

Hükümetin ekonomi politikalarını ve halktan kopuk yönetim anlayışına da tepki gösteren İncirli, “Memleketi dağıttınız, huzur bırakmadınız” şeklinde konuştu. İncirli, hükümetin toplumla istişare etmeden hareket ettiğini belirterek “Sendikalarla, paydaşlarla istişare etmeden hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulmasına yönelik yasalar silsilesi çıkardınız” dedi ve yapılan düzenlemelerin halkın alım gücünü nasıl koruyacağına dair herhangi bir plan ortaya konmadığını söyledi.

“KOMİTEDE SORULAN SORULARA CEVAP VERMEYE KORKTUNUZ”

İncirli, komite görüşmeleri sırasında yöneltilen sorulara da yanıt verilmediğini ifade ederek “Komitede sorulan sorulara yanıt vermeye korktunuz. Bir hükümet kendi insanından korkar mı?” diye sordu ve sendikaların ve toplumun açık tepkisine rağmen hükümetin diyalogdan kaçındığını belirtti.

“POLİSLE HALKI KARŞI KARŞIYA GETİRDİNİZ, KARDEŞİ KARDEŞE KIRDIRDINIZ”

Meclis önündeki gün içerisinde yaşanan gerilimlere de değinen İncirli, “Polisle halkı karşı karşoya getirdiniz. Kardeşi kardeşe kırdırdınız” dedi ve hükümetin toplumsal barışı zedeleyen bir tutum içinde olduğunu ifade etti. “Binlerce insan sesini duyurmak için geldi ama siz o kadar sağırsınız ki halk size sesini duyuramıyor” diyen İncirli, yaşananların kabul edilemez olduğunu vurguladı. İncirli, hükümetin toplumdaki güveni de tükettiğini belirterek, halkın iradesine kulak verilmesi gerektiğini kaydetti.

“HİÇ GÜVEN DUYULMAYAN BİR HÜKÜMETSİNİZ”

Hükümetin toplum nezdindeki güven kaybına dikkat çeken İncirli, “Hiç güven duyulmayan bir hükümetsiniz ve bir hükümeti ayakta tutan halkının güvenidir” diyerek mevcut yönetimin bu güveni yitirdiğini söyledi. İncirli, hükümetin içinde bulunulan durumu doğru değerlendiremediğini ve memlekete verilen zararın farkında olmadığını ifade etti.

“İNSANLAR YILIN SONUNU NASIL GETİRECEK DİYE HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?”

Ekonomik düzenlemelere ilişkin eleştirilerini sürdüren İncirli, yapılan yasa değişikliklerinin halkın gelirini doğrudan olumsuz etkileyeceğini belirtti. “İnsanların maaşlarını hiç edeceksiniz, zamlara devam edeceksiniz. İnsanlar yılın sonunu nasıl getirecek diye hiç düşündünüz mü?” ifadelerini kullanan İncirli, yapılması gerekenin insanların yaşamını güvence altına almak olduğunu, ancak hükümetin bunun tam tersini yaptığını söyledi.

“MECLİSE GELEN BİNLERCE İNSANA YAPILAN SAYGISIZLIĞIN İZAHATINI İSTİYORUZ”

Meclis’e gelen yurttaşlara yönelik tutumu da gündeme taşıyan İncirli, yaşananlara ilişkin açıklama talep etti. İncirli, halkın iradesine ve demokratik tepkisine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Meclise gelen binlerce insana yapılan saygısızlığın izahatını istiyoruz” dedi. İncirli, yasa değişikliklerinin geri çekilmesi ve toplumun tüm kesimleriyle yeniden istişare edilmesi gerektiğini söyleyerek CTP’nin halkın alım gücünü koruyan, toplumsal barışı gözeten ve demokratik süreçleri esas alan bir anlayışla siyaset yapmaya devam edeceğini vurguladı.