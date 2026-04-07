CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

İncirli konuşmasında hükümete sert sözlerle yüklenerek, yaşanan gerginliğin sorumluluğunu hükümete yükledi. Toplumda yaşanan ayrışmaya dikkat çeken İncirli, kardeşin kardeşe karşı karşıya getirildiğini ifade etti.

Meclis önündeki gerginliğe de değinen İncirli, polisin geri çekilmesi çağrısında bulundu. İncirli, yaşanan olayların daha fazla büyümemesi için adım atılması gerektiğini vurguladı.

"Mutlak konsensüs arıyorsanız Polisi çekin"

İncirli sözlerine şöyle devam etti:

“Mutlak konsensüs arıyorsanız Polisin o şekilde durması bunun önündeki birincil engeldir. Bu gerginlik devam ettiği sürece mutlak konsensüse ulaşmak mümkün değildir. Memleketin yarısı ne istediğinizi, ne önerdiğinizi çözmeye çalışıyor. İnsanlar ne olduğunu anlamakta zorluk çekiyor. Bu işler ayak üstü olmaz. ilk adım polisi çekin, sonra yasa gücünde kararnameyi geri çekin ve son olarak yasaları komiteye geri çekeceksiniz. Haziran'da erken seçime gideceksiniz. ”